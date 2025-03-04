Верховной Раде предлагают восстановить систему военных судов

В парламенте зарегистрирован законопроект о восстановлении в Украине системы военных судов.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13048 о внесении изменений в Закон «О судебной системе и статусе судей» относительно функционирования военных судов.

Напомним, ранее сообщалось, что система военных судов может стать частью военной юстиции, в которую также войдут военная прокуратура и военная полиция.

Как отмечает автор законопроекта, до 2010 года в Украине уже существовала система военных судов. Ликвидация военных судов в 2010 году была обусловлена экономической нецелесообразностью их содержания, поскольку из-за сокращения численности Вооруженных Сил Украины значительно уменьшилось количество дел, подсудных этим судам.

Кроме того, это было связано со стремлением приблизить украинскую систему правосудия к европейской, которая требует независимости судей от военного командования.

Следует отметить, что в юридическом сообществе по поводу идеи восстановления системы военных судов ведется дискуссия, поскольку возникает вопрос – будут ли такие судьи полностью беспристрастными и независимыми, если они будут принадлежать к системе военной юстиции.

По мнению автора законопроекта, его принятие «не требует дополнительных и иных расходов из Государственного бюджета», а финансово-экономические расчеты необходимо будет включить в уже другие законопроекты о создании военных судов гарнизонов и военных апелляционных судов.

Законопроектом предлагается предусмотреть следующее:

- военные суды гарнизонов отнести к системе местных общих судов.

- военные суды гарнизонов рассматривают дела о военных уголовных правонарушениях, нарушениях правил и обычаев ведения войны, нарушениях законодательства о государственной тайне в Вооруженных Силах Украины и военных формированиях, административные дела, в которых стороной является военнослужащий или орган военного управления, а также дела о дисциплинарных правонарушениях военнослужащих.

- апелляционными судами, которые пересматривают судебные решения, принятые военными судами гарнизонов, являются военные апелляционные суды, которые создаются в апелляционных округах.

- судьей военного апелляционного суда может быть лицо, которое отвечает требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в апелляционном суде, а также имеет стаж работы в должности судьи по специализации в области уголовного судопроизводства не менее пяти лет.

- В Кассационном уголовном суде Верховного Суда обязательно создается отдельная палата для рассмотрения военных дел. В состав палаты по рассмотрению военных дел Кассационного уголовного суда входят исключительно судьи, имеющие стаж работы в должности судьи по специализации в области уголовного судопроизводства не менее десяти лет.

- Судьи военных судов гарнизонов и военных апелляционных судов обязаны в течение одного года с момента их назначения на должность судьи пройти обязательный курс специализированной подготовки по вопросам военного права, военной дисциплины, тактики военных операций и особенностей функционирования военных структур.

- Судья обязан не реже одного раза в три года проходить специализированную подготовку по вопросам военного права для поддержания квалификации в Национальной школе судей Украины.

- Судьям военных судов гарнизонов, военных апелляционных судов, а также включенным в состав палаты по рассмотрению военных дел Кассационного уголовного суда присваиваются воинские звания офицерского состава, начиная с младшего лейтенанта юстиции. Порядок присвоения и повышения воинских званий определяется положением, утвержденным Министерством обороны по согласованию с Высшим советом правосудия. Порядок присвоения высших воинских званий определяется Президентом.

- Определяются особенности проведения первого конкурса на замещение вакантных должностей в военном суде гарнизона и военном апелляционном суде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 июня 2024 года приняла в первом чтении законопроект о Военной полиции №6569-д.

Кроме того, Верховная Рада 9 января 2025 года приняла за основу проект закона о внедрении в судах специализации судей по рассмотрению военных преступлений, например, дезертирства, самовольного оставления места службы и военных преступлений №10301.

Автор: Наталя Мамченко

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