ВСП уволил судью Якимовского райсуда Запорожской области за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Светланы Федорец.

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Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Якимовского районного суда Запорожской области Светланы Федорец на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщает ВСП.

Отмечается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило ее несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

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