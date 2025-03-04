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ВРП звільнила суддю Якимівського райсуду Запорізької області за вчинення істотного дисциплінарного проступку

15:45, 4 березня 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Світлани Федорець.
ВРП звільнила суддю Якимівського райсуду Запорізької області за вчинення істотного дисциплінарного проступку
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Якимівського районного суду Запорізької області Світлани  Федорець на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомляє ВРП.

Зазначається, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

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суддя ВРП

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