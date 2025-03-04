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Вдосконалення механізму перепоховання захисників — Раді рекомендують прийняти законопроект

14:35, 4 березня 2025
Верховній Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо вдосконалення правового механізму перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Вдосконалення механізму перепоховання захисників — Раді рекомендують прийняти законопроект
Фото: armyinform.com.ua
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Комітет з питань організації державної влади рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект 12413 щодо вдосконалення правового механізму перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Законопроект про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну справу» поданий Кабінетом міністрів.

Так, за визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи законопроект розроблено з метою віддання шани померлим військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та загинули (померли) під час проходження військової служби, підтримки членів їх сімей, належного розгляду заяв, що надходять та надходитимуть до органів місцевого самоврядування з цих питань.

Положеннями проекту акта запропоновано зміни до низки статей Закону України «Про поховання та похоронну справу», спрямовані на вдосконалення правового механізму перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Комітетом також вирішено врахувати при підготовці до другого читання пропозиції, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту, зокрема, стосовно узгодження положень законів України «Про поховання та похоронну справу», «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» в частині регламентації правових аспектів щодо перепоховання померлої (загиблої) особи, у разі ідентифікації (встановлення) особи, невпізнані останки якої підлягали похованню згідно із законом тощо.

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Верховна Рада України законопроект ЗСУ військові військовослужбовці

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