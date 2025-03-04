Совершенствование механизма перезахоронения защитников — Раде рекомендуют принять законопроект

Верховной Раде рекомендуют принять за основу законопроект об усовершенствовании правового механизма перезахоронения погибших и умерших лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фото: armyinform.com.ua

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Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект 12413, касающийся совершенствования правового механизма перезахоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О погребении и похоронном деле» подан Кабинетом министров.

Так, согласно определению субъекта права законодательной инициативы, законопроект разработан с целью почтения памяти умерших военнослужащих, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и погибших (умерших) во время прохождения военной службы, поддержки членов их семей, а также надлежащего рассмотрения заявлений, поступающих и поступающих в будущем в органы местного самоуправления по данным вопросам.

Положениями проекта акта предложены изменения в ряд статей Закона Украины «О погребении и похоронном деле», направленные на совершенствование правового механизма перезахоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Комитет также принял решение учесть при подготовке ко второму чтению предложения, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования законопроекта, в частности, касающиеся согласования положений законов Украины «О погребении и похоронном деле», «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» в части регламентации правовых аспектов перезахоронения умершего (погибшего) лица в случае идентификации (установления) личности, неопознанные останки которого подлежали захоронению в соответствии с законом и других связанных вопросов.

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