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В Киеве владелец Mercedes-Benz избил инспектора по парковке, видео

07:00, 13 марта 2025
Мужчине, который в центре Киева оскорблял, а затем несколько раз ударил инспектора по парковке, сообщено о подозрении.
В Киеве владелец Mercedes-Benz избил инспектора по парковке, видео
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 59-летнему мужчине в умышленном нанесении побоев главному специалисту-инспектору по парковке.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 28-летняя инспекторна участке платной парковки на ул. Антоновича начала оформлять уведомление о привлечении к административной ответственности на Mercedes-Benz E 320, водитель которого не оплатил парковку.

Спустя несколько минут владелец машины подбежал к ней и начал нецензурно выражаться, возмущаясь тем, что ему выписывают штраф за неоплаченную парковку.

«После этого мужчина умышленно нанес удар ногой по ноге девушки и ударил ее рукой по голове. Все это сопровождалось угрозами, которые зафиксировала нагрудная камера потерпевшей. После этого мужчина вместе со спутницей и маленьким ребенком, на глазах у которых он применял силу к инспектору, сел в автомобиль и уехал с места конфликта», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что теперь злоумышленнику грозит наказание в виде 5 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

 

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прокуратура Киев

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