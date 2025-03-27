В Великобритании открыли Центр спасения для эвакуированных из Украины львов – фото

Участие в открытии Центра спасения львов принял Валерий Залужный.

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В графстве Кент в Великобритании открылся Центр спасения львов для содержания животных, эвакуированных из Украины из-за боевых действий.

Об этом сообщил Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Недавно в Кенте открылся Центр спасения львов, в котором теперь живут животные, эвакуированные из Украины. Пять украинских львов, которые являются живыми свидетелями войны. Многие животные в Украине из-за боевых действий оказались в голоде и холоде, без присмотра. Благородную работу проделали волонтеры, ветеринары и вся команда The Big Cat Sanctuary, которая создала для украинских зверей новый дом. Теперь они в безопасности», — отметил Валерий Залужный и показал фото из центра.

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