В Днепровском районе Киева во время движения у грузовика ГАЗ отлетели колеса – видео

В ДТП чудом обошлось без травмированных.

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В Патрульной полиции Киева показали видео ДТП в Днепровском районе, в котором чудом обошлось без пострадавших. В частности, на ролике, который опубликовали, во время движения у грузовика ГАЗ отлетели колеса.

В полиции отмечают, что это чудо, что никто из граждан не пострадал, а другие автомобили не получили механических повреждений.

На месте происшествия инспекторы составили на водителя соответствующие админматериалы и напомнили ему об обязанности проверять исправность автомобиля перед началом движения.

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