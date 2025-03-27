Французского писателя Буалема Сансаля приговорили к 5 годам заключения в Алжире

Алжир приговорил писателя Буалема Сансаля за заявление о колониальном прошлом.

Фото: AFP

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Французско-алжирский писатель Буалем Сансаль получил пять лет заключения за подрыв территориальной целостности Алжира. Суд в Дар-Эль-Бейде, близ Алжира, осудил Сансаля за заявление, сделанное в интервью французскому ультраправому СМИ, в котором он выразил мнение, что Франция несправедливо передала территорию Марокко Алжиру в колониальную эру. Об этом пишет France24.

Эти слова, отражающие давнюю претензию Марокко, Алжир воспринял как угрозу национальному суверенитету. Сансаля арестовали в ноябре прошлого года в аэропорту Алжира, и прокуроры требовали для него 10 лет заключения.

Помимо заключения, суд также наложил на писателя штраф в размере 500 000 алжирских динаров (примерно 3730 долларов). Французское Министерство иностранных дел выразило призыв к Алжиру разрешить ситуацию в гуманитарном и достойном ключе.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил обвинения против Сансаля как «несерьезные» и неоднократно требовал его освобождения, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья писателя из-за рака.

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