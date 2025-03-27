Французького письменника Буалема Сансаля засудили до 5 років ув'язнення в Алжирі

Алжир засудив письменника Буалема Сансаля за заяву про колоніальне минуле.

Фото: AFP

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Французько-алжирський письменник Буалем Сансаль отримав п'ять років ув'язнення за підрив територіальної цілісності Алжиру. Суд у Дар-Ель-Бейді, поблизу Алжиру, засудив Сансаля за заяву, зроблену в інтерв'ю французькому ультраправому ЗМІ, в якій він висловив думку, що Франція несправедливо передала територію Марокко Алжиру в колоніальну еру. Про це пише France24.

Ці слова, що відображають давню претензію Марокко, Алжир сприйняв як загрозу національному суверенітету. Сансаля заарештували у листопаді минулого року в аеропорту Алжиру, і прокурори вимагали для нього 10 років ув'язнення.

Крім ув'язнення, суд також наклав на письменника штраф у розмірі 500 000 алжирських динарів (приблизно 3730 доларів). Французьке Міністерство закордонних справ висловило заклик до Алжиру вирішити ситуацію в гуманітарному та гідному ключі.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив звинувачення проти Сансаля як «несерйозні» та неодноразово вимагав його звільнення, посилаючись на погіршення стану здоров'я письменника через рак.

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