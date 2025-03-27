У Великій Британії оштрафували OnlyFans на $1,3 млн за помилку в перевірці віку

OnlyFans сплатить 1,3 млн доларів за помилкову вікову перевірку своїх користувачів.

Фото: SOPA Images

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Платформа для дорослих контентів OnlyFans отримала штраф у розмірі 1,05 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів) за недотримання вимог щодо обмеження віку користувачів. Про це повідомляє Politico.

Комунікаційний регулятор Великої Британії оштрафував компанію через те, що вона не надала точну інформацію щодо механізмів вікової перевірки. У 2023 році OnlyFans заявив регулятору, що встановив інструмент для оцінки віку, щоб визначати осіб, які не досягли 23 років. Однак пізніше виявилось, що інструмент помилково визначав осіб віком до 20 років.

OnlyFans повідомив про помилку лише у січні 2024 року, через два тижні після виявлення проблеми і понад 16 місяців після первинного запиту. Водночас регулятор зазначив, що зменшив штраф, оскільки компанія виправила ситуацію та вжила заходів для виправлення помилки.

Зараз OnlyFans встановив вік виклику на рівні 21 року, що, за словами компанії, відповідає вимогам законодавства.

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