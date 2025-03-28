У Київ Цифровий з’явилася можливість змінювати звуки сповіщень від ДТЕК

У Київ Цифровий з’явилася можливість налаштовувати звуки тривог і відключень світла.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Оновлена версія застосунку «Київ Цифровий» дозволяє користувачам змінювати звуки сповіщень від ДТЕК, а також адаптувати оповіщення про тривогу та важливі події, повідомляють розробники.

Сповіщення про відключення світла

Користувачі можуть вибрати озвучення відомим голосом, який асоціюється з повідомленнями про енергопостачання. Це допоможе своєчасно дізнаватися про відключення та повернення електроенергії.

Оповіщення про тривогу

Доступний вибір звуків для повітряної тривоги з можливістю налаштування гучності. Користувачі можуть зробити звук менш нав’язливим або, навпаки, гучним навіть уночі.

Нагадування про важливе

Застосунок також надає можливість отримувати сповіщення про поповнення транспортної картки, якість повітря та міські новини.

Налаштувати нові функції можна в розділі «Налаштування» – далі «Сповіщення» у профілі застосунку.

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