Практика судів
  1. В Україні

У Київ Цифровий з’явилася можливість змінювати звуки сповіщень від ДТЕК

08:24, 28 березня 2025
У Київ Цифровий з’явилася можливість налаштовувати звуки тривог і відключень світла.
У Київ Цифровий з’явилася можливість змінювати звуки сповіщень від ДТЕК
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оновлена версія застосунку «Київ Цифровий» дозволяє користувачам змінювати звуки сповіщень від ДТЕК, а також адаптувати оповіщення про тривогу та важливі події, повідомляють розробники.

Сповіщення про відключення світла

Користувачі можуть вибрати озвучення відомим голосом, який асоціюється з повідомленнями про енергопостачання. Це допоможе своєчасно дізнаватися про відключення та повернення електроенергії.

Оповіщення про тривогу

Доступний вибір звуків для повітряної тривоги з можливістю налаштування гучності. Користувачі можуть зробити звук менш нав’язливим або, навпаки, гучним навіть уночі.

Нагадування про важливе

Застосунок також надає можливість отримувати сповіщення про поповнення транспортної картки, якість повітря та міські новини.

Налаштувати нові функції можна в розділі «Налаштування» – далі «Сповіщення» у профілі застосунку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи має нотаріус, який не перевірив наявність арешту на квартиру при посвідченні договору, відшкодувати шкоду

У касаційній скарзі представник потерпілої вказував, що шкоду заподіяно саме у зв’язку з недбалими діями нотаріуса, яка здійснила запит до Реєстру прав на нерухоме майно лише за реєстраційним номером об’єкта, внаслідок чого не було отримано даних щодо наявності арешту на квартиру.

Депутати пропонують посилити вагу окремих ухвал суддів для ініціювання відповідальності адвокатів

До закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Суддя-блогер опинився в облозі громадськості – тепер за критику антикорупційних органів, ВККС, активістів та нецензурну лексику

Суддю Дмитра Кривенка, відомого також як «Дмитро Липовецький», знову звинуватили у неповазі до ЗМІ, громадськості та органів державної влади.

Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді