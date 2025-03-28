В Киев Цифровой появилась возможность менять звуки оповещений от ДТЭК

В Киев Цифровой появилась возможность настраивать звуки тревог и отключений света.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Обновленная версия приложения «Киев Цифровой» позволяет пользователям менять звуки оповещений от ДТЭК, а также адаптировать оповещения о тревоге и важных событиях, сообщают разработчики.

Оповещения об отключении света

Пользователи могут выбрать озвучку известным голосом, который ассоциируется с уведомлениями об энергоснабжении. Это поможет своевременно узнавать об отключении и возвращении электроэнергии.

Оповещение о тревоге

Доступен выбор звуков для воздушной тревоги с возможностью настройки громкости. Пользователи могут сделать звук менее навязчивым или, наоборот, громким даже ночью.

Напоминание о важном

Приложение также предоставляет возможность получать уведомления о пополнении транспортной карты, качестве воздуха и городских новостях.

Настроить новые функции можно в разделе «Настройки» - далее «Оповещения» в профиле приложения.

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