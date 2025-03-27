Польша готовится к войне с РФ, — Politico

Страна планирует увеличить численность армии до полумиллиона человек.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша начала подготовку населения к возможному вооруженному конфликту с Россией, организовав учебные курсы по военной подготовке, участие в которых открыто как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщает Politico.

Указывается, что Варшава сейчас тратит на оборону больше других стран-членов НАТО – 4,7% ВВП. Польша имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое.

"Мы соседствуем с РФ и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ими, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить", - сказал начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о планах до конца 2025 года увеличить численность армии до полумиллиона человек и подготовить еще миллионы резервистов.

По его словам, военная подготовка будет состоять из краткосрочных программ и будет добровольной.

Ожидается, что местные власти развернут краткосрочные программы военной подготовки, рассчитанные на гражданских лиц без опыта.

На курсах, которые продлятся всего несколько дней, участников познакомят с основами гражданской обороны, первой помощи и отдельными военными навыками. А для прошедших военную подготовку будут предложены курсы повышения квалификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.