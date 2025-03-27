Практика судов
  1. В мире

Польша готовится к войне с РФ, — Politico

14:49, 27 марта 2025
Страна планирует увеличить численность армии до полумиллиона человек.
Польша готовится к войне с РФ, — Politico
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша начала подготовку населения к возможному вооруженному конфликту с Россией, организовав учебные курсы по военной подготовке, участие в которых открыто как для мужчин, так и для женщин. Об этом сообщает Politico.

Указывается, что Варшава сейчас тратит на оборону больше других стран-членов НАТО – 4,7% ВВП. Польша имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое.

"Мы соседствуем с РФ и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ими, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить", - сказал начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о планах до конца 2025 года увеличить численность армии до полумиллиона человек и подготовить еще миллионы резервистов.

По его словам, военная подготовка будет состоять из краткосрочных программ и будет добровольной.

Ожидается, что местные власти развернут краткосрочные программы военной подготовки, рассчитанные на гражданских лиц без опыта.

На курсах, которые продлятся всего несколько дней, участников познакомят с основами гражданской обороны, первой помощи и отдельными военными навыками. А для прошедших военную подготовку будут предложены курсы повышения квалификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша рф война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва