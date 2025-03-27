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Польща готується до війни з РФ, — Politico

14:49, 27 березня 2025
Країна планує збільшити чисельність армії до півмільйона осіб
Польща готується до війни з РФ, — Politico
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Польща розпочала підготовку населення до можливого збройного конфлікту з Росією, організувавши навчальні курси з військової підготовки, участь у яких відкрита як для чоловіків, так і для жінок. Про це повідомляє Politico.

Вказується, що Варшава зараз витрачає на оборону більше за інші країни-члени НАТО - 4,7% ВВП. Польща має найбільшу армію в ЄС і витрачає мільярди євро на реактивні літаки, ракети, танки, артилерію та багато іншого. 

"Ми є сусідами з РФ та її союзником Білоруссю, у нас немає буфера між нами і ними, у нас є тільки обмежений час, щоб підготуватися і відповісти", - сказав начальник Генерального штабу польських збройних сил генерал Вєслав Кукула.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про плани до кінця 2025 року збільшити чисельність армії до півмільйона осіб і підготувати ще мільйони резервістів.

За його словами, військова підготовка складатиметься із короткострокових програм і буде добровільною.

Очікується, що місцева влада розгорне короткострокові програми військової підготовки, розраховані на цивільних осіб без досвіду.

На курсах, які триватимуть лише кілька днів, учасників познайомлять з основами цивільної оборони, першої допомоги та окремими військовими навичками. А для тих, хто вже пройшов військову підготовку, будуть запропоновані курси підвищення кваліфікації.

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Польща рф війна

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