В Великобритании оштрафовали OnlyFans на $1,3 млн за ошибку в проверке возраста

OnlyFans заплатит 1,3 млн долларов за ошибочную возрастную проверку своих пользователей.

Фото: SOPA Images

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Платформа для взрослых контентов OnlyFans получила штраф в размере 1,05 миллиона фунтов стерлингов (1,3 млн долларов) за несоблюдение требований по ограничению возраста пользователей. Об этом сообщает Politico.

Коммуникационный регулятор Великобритании оштрафовал компанию из-за того, что она не предоставила точную информацию о механизмах возрастной проверки. В 2023 году OnlyFans заявил регулятору, что установил инструмент для оценки возраста, чтобы определять лиц, не достигших 23 лет. Однако позже оказалось, что инструмент ошибочно определял лиц в возрасте до 20 лет.

OnlyFans сообщил об ошибке только в январе 2024 года, через две недели после обнаружения проблемы и более 16 месяцев после первичного запроса. В то же время регулятор отметил, что уменьшил штраф, поскольку компания исправила ситуацию и приняла меры для исправления ошибки.

Сейчас OnlyFans установил возраст вызова на уровне 21 года, что, по словам компании, соответствует требованиям законодательства.

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