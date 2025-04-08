В поле на Волыни обнаружили 60 артиллерийских снарядов – фото

Во время обследования прилегающей территории металлодетектор не замолкал.

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На Волыни саперы ГСЧС уничтожили 60 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Их обнаружил местный житель на Ковельщине, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как указано, мужчина наткнулся в поле рядом с селом Торговище на подозрительный предмет и немедленно сообщил спасателям.

«Во время обследования прилегающей территории металлодетектор не замолкал – саперы один за другим обнаружили еще 59 аналогичных боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны», – отмечают в ГСЧС.

Все опасные находки были транспортированы на специальную площадку и уничтожены.

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