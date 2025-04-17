В соцсетях активизировались мошенники, которые пытаются выманить личные данные участников НМТ

Бот запрашивает у пользователей фамилию, имя, адрес и другие личные данные.

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Мошенники пытаются выманить личные данные участников НМТ. В социальных сетях и в различных каналах мессенджеров распространяется информация о боте, который якобы «достоверно» сообщает информацию о дате и месте проведения национального многопредметного теста. Кроме того, в сети также публикуют фейковые видео якобы с отзывами о «эффективности» этого сервиса.

Бот запрашивает у пользователей фамилию, имя, адрес и другие личные данные.

Однако, как отмечают в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Украинский центр оценивания качества образования предупреждает участников НМТ, их родителей и учителей не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные данные в непроверенных программах.

«Вся официальная информация — только в личном кабинете участника тестирования», — отметили в УЦОКО.

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