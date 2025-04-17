В соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються виманити особисті дані учасників НМТ

Бот запитує у користувачів прізвище, ім’я, адресу та інші особисті дані.

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У соціальних мережах та в різноманітних каналах месенджерів поширюється інформація про бота, який нібито «достовірно» повідомляє інформацію про дату та місце проведення національного мультипредметного тесту. Окрім того, в мережі також публікують фейкові відео нібито з відгуками про «ефективність» цього сервісу.

Бот запитує у користувачів прізвище, ім’я, адресу та інші особисті дані.

Однак, як вказують у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, Український центр оцінювання якості освіти застерігає учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити персональні дані у неперевірених програмах.

«Уся офіційна інформація — тільки в особистому кабінеті учасника тестування», - вказали в УЦОЯО.

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