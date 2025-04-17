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Как вернуть доступ к заблокированным счетам – алгоритм действий

13:49, 17 апреля 2025
Минюст объяснил, как вернуть доступ к деньгам.
Как вернуть доступ к заблокированным счетам – алгоритм действий
Фото: brovary.net.ua
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Во время полномасштабной войны доступ к собственным средствам является чрезвычайно важным. В то же время граждане иногда сталкиваются с блокировкой счетов, что создает трудности в повседневной жизни. Министерство юстиции Украины объяснило, что делать в таких случаях и как восстановить доступ к деньгам, особенно если речь идет о зарплате или социальных выплатах.

На какие счета могут накладывать арест?

Арест может быть наложен на все средства физического лица - независимо от их назначения. Это возможно по решению государственного или частного исполнителя.

Как пользоваться средствами с текущего счета во время военного положения?

Во время действия военного положения должник имеет право снимать средства с текущего счета в пределах 16000 грн в месяц (две минимальные зарплаты в 2025 году).

Для этого нужно:

- Обратиться к исполнителю с заявлением об определении счета для расходных операций.

- В заявлении указать номер счета и название банка, где он открыт.

После получения заявления исполнитель должен в течение двух рабочих дней принять постановление и направить его в банк.

Как снять арест со счетов целевого назначения?

Речь идет о счетах, на которые поступают социальные выплаты, пенсии, зарплата или стипендии. Закон запрещает арест средств на таких счетах. Однако на практике банки часто используют обычные текущие счета для этих выплат из-за технических ограничений.

В случае ареста такого счета следует:

- Подать исполнителю заявление о снятии ареста.

- Приложить документы, подтверждающие назначение счета - например, справку из банка, справку от работодателя, Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего выплаты.

В каких случаях арест может быть снят полностью?

- после завершения исполнительного производства;

- при возвращении исполнительного документа в суд;

- в случае отмены мер обеспечения иска;

- после полной уплаты долга;

- если установлено, что документ не подлежит исполнению или должник больше не обязан его выполнять.

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деньги Министерство юстиции Украины

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