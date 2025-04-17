Как вернуть доступ к заблокированным счетам – алгоритм действий

Во время полномасштабной войны доступ к собственным средствам является чрезвычайно важным. В то же время граждане иногда сталкиваются с блокировкой счетов, что создает трудности в повседневной жизни. Министерство юстиции Украины объяснило, что делать в таких случаях и как восстановить доступ к деньгам, особенно если речь идет о зарплате или социальных выплатах.
На какие счета могут накладывать арест?
Арест может быть наложен на все средства физического лица - независимо от их назначения. Это возможно по решению государственного или частного исполнителя.
Как пользоваться средствами с текущего счета во время военного положения?
Во время действия военного положения должник имеет право снимать средства с текущего счета в пределах 16000 грн в месяц (две минимальные зарплаты в 2025 году).
Для этого нужно:
- Обратиться к исполнителю с заявлением об определении счета для расходных операций.
- В заявлении указать номер счета и название банка, где он открыт.
После получения заявления исполнитель должен в течение двух рабочих дней принять постановление и направить его в банк.
Как снять арест со счетов целевого назначения?
Речь идет о счетах, на которые поступают социальные выплаты, пенсии, зарплата или стипендии. Закон запрещает арест средств на таких счетах. Однако на практике банки часто используют обычные текущие счета для этих выплат из-за технических ограничений.
В случае ареста такого счета следует:
- Подать исполнителю заявление о снятии ареста.
- Приложить документы, подтверждающие назначение счета - например, справку из банка, справку от работодателя, Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего выплаты.
В каких случаях арест может быть снят полностью?
- после завершения исполнительного производства;
- при возвращении исполнительного документа в суд;
- в случае отмены мер обеспечения иска;
- после полной уплаты долга;
- если установлено, что документ не подлежит исполнению или должник больше не обязан его выполнять.
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