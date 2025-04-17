Як повернути доступ до заблокованих рахунків – алгоритм дій

Мін'юст пояснив, як повернути доступ до грошей.

Фото: brovary.net.ua

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Під час повномасштабної війни доступ до власних коштів є надзвичайно важливим. Водночас громадяни іноді стикаються з блокуванням рахунків, що створює труднощі у повсякденному житті. Міністерство юстиції України пояснило, що робити в таких випадках і як відновити доступ до грошей, особливо якщо йдеться про зарплату чи соціальні виплати.

На які рахунки можуть накладати арешт?

Арешт може бути накладено на всі кошти фізичної особи — незалежно від їхнього призначення. Це можливо за рішенням державного або приватного виконавця.

Як користуватись коштами з поточного рахунку під час воєнного стану?

Під час дії воєнного стану боржник має право знімати кошти з поточного рахунку в межах 16000 грн на місяць (дві мінімальні зарплати у 2025 році).

Для цього потрібно:

Звернутись до виконавця із заявою про визначення рахунку для видаткових операцій.

У заяві зазначити номер рахунку та назву банку, де його відкрито.

Після отримання заяви виконавець має протягом двох робочих днів ухвалити постанову і надіслати її до банку.

Як зняти арешт із рахунків цільового призначення?

Йдеться про рахунки, на які надходять соціальні виплати, пенсії, зарплата чи стипендії. Закон забороняє арешт коштів на таких рахунках. Проте на практиці банки часто використовують звичайні поточні рахунки для цих виплат через технічні обмеження.

У разі арешту такого рахунку слід:

Подати виконавцю заяву про зняття арешту.

Додати документи, які підтверджують призначення рахунку — наприклад, довідку з банку, довідку від роботодавця, Пенсійного фонду чи іншого органу, що здійснює виплати.

В яких випадках арешт може бути знято повністю?

після завершення виконавчого провадження;

при поверненні виконавчого документа до суду;

у разі скасування заходів забезпечення позову;

після повної сплати боргу;

якщо встановлено, що документ не підлягає виконанню або боржник більше не зобовʼязаний його виконувати.

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