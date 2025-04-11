На Львовщине мужчина полез за котом в колодец — обоих доставали уже спасатели, фото

В колодец глубиной 9,5 метра упал кот.

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Во Львовской области хозяин спустился в колодец за своим любимцем и не смог выбраться — обоих позже доставали спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в области.

Вечером спасатели получили сообщение о том, что в селе Шабельня в частном хозяйстве мужчина 1968 года рождения упал в колодец без воды и нуждался в помощи.

На месте происшествия сотрудники службы выяснили, что в колодец глубиной 9,5 метра упал кот. Хозяин попытался спасти домашнего питомца, спустился за ним на дно, но выбраться обратно уже не смог.

С помощью лестницы и спасательной веревки мужчину вместе с котом подняли на поверхность.

«К счастью, и котик, и его спаситель — в безопасности, никто не пострадал», — отметили в ГСЧС.

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