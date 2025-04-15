В магазине не рассчитаться — произошел сбой в работе терминалов ПриватБанка

15 апреля по всей Украине фиксируется сбой в работе терминалов ПриватБанка.

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Во вторник, 15 апреля, пользователи ПриватБанка жалуются на сбой в работе терминалов банка по всей стране.

Украинцы массово жалуются на ошибку "отказ банка" при оплате картой в магазинах.

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии", — сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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