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В магазині не розрахуватися — стався збій у роботі терміналів ПриватБанку

17:22, 15 квітня 2025
15 квітня по всій Україні фіксується збій у роботі терміналів ПриватБанку.
В магазині не розрахуватися — стався збій у роботі терміналів ПриватБанку
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У вівторок, 15 квітня, користувачі ПриватБанку скаржаться на збій в роботі терміналів банку по всій країні. 

Українці масово скаржаться на помилку "відмова банку" під час оплати карткою в магазинах.

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками у торгових точках Привату. Якісь проблеми у колег. Чекаємо на їхні коментарі", — повідомив співзасновник Monobank  Олег Гороховський.

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