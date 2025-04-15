NVIDIA запускає виробництво ШІ-суперкомп’ютерів у США

NVIDIA розпочала будівництво заводів зі створення ШІ-суперкомп’ютерів у США.

Фото: Technology Magazine

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Компанія NVIDIA спільно з партнерами запускає виробництво суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у Сполучених Штатах. Це перший випадок, коли такі системи виготовлятимуть повністю в межах країни. Про це повідомили в компанії NVIDIA.

Зараз уже запущено понад 92 тисячі квадратних метрів виробничих площ — зокрема в Аризоні, де виготовляють та тестують чипи Blackwell, і в Техасі, де здійснюється складання суперкомп’ютерів.

За даними компанії, тайванська TSMC — провідний світовий виробник напівпровідників — уже випускає чипи Blackwell на своєму заводі в Аризоні. Паралельно NVIDIA будує дві фабрики для збірки суперкомп’ютерів: у Х’юстоні разом із Foxconn та в Далласі спільно з Wistron. Масове виробництво на цих локаціях планують запустити в найближчі 12–15 місяців.

Ключові етапи виробництва — пакування, збірка і тестування — виконуватимуть компанії Amkor і SPIL також в Аризоні. У найближчі чотири роки NVIDIA планує створити інфраструктуру для розвитку ШІ вартістю до 1,5 трлн доларів у США, залучаючи до співпраці інших гравців галузі.

«Рушії світової ШІ-інфраструктури вперше вироблятимуться у США, – сказав засновник та CEO NVIDIA Дженсен Хуанг. – Додавання американського виробництва допоможе нам краще задовольнити неймовірний та зростаючий попит на ШІ-чипи та суперкомп'ютери та зміцнить наш ланцюжок постачання й підвищить нашу стійкість», — заявив засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

У компанії прогнозують будівництво десятків нових гігаватних ШІ-фабрик у найближчі роки. Очікується, що цей розвиток створить сотні тисяч робочих місць та стане економічною опорою для США на десятиліття вперед.

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