NVIDIA запускает производство ИИ-суперкомпьютеров в США

NVIDIA начала строительство заводов по созданию ИИ-суперкомпьютеров в США.

Фото: Technology Magazine

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Компания NVIDIA совместно с партнерами запускает производство суперкомпьютеров с искусственным интеллектом в Соединенных Штатах. Это первый случай, когда такие системы будут изготавливать полностью в пределах страны. Об этом сообщили в компании NVIDIA.

Сейчас уже запущено более 92 тысяч квадратных метров производственных площадей - в частности в Аризоне, где изготавливают и тестируют чипы Blackwell, и в Техасе, где осуществляется сборка суперкомпьютеров.

По данным компании, тайваньская TSMC - ведущий мировой производитель полупроводников - уже выпускает чипы Blackwell на своем заводе в Аризоне. Параллельно NVIDIA строит две фабрики для сборки суперкомпьютеров: в Хьюстоне вместе с Foxconn и в Далласе совместно с Wistron. Массовое производство на этих локациях планируют запустить в ближайшие 12-15 месяцев.

Ключевые этапы производства - упаковка, сборка и тестирование - будут выполнять компании Amkor и SPIL также в Аризоне. В ближайшие четыре года NVIDIA планирует создать инфраструктуру для развития ИИ стоимостью до 1,5 трлн долларов в США, привлекая к сотрудничеству других игроков отрасли.

«Двигатели мировой ИИ-инфраструктуры впервые будут производиться в США, - сказал основатель и CEO NVIDIA Дженсен Хуанг, - Добавление американского производства поможет нам лучше удовлетворить невероятный и растущий спрос на ИИ-чипы и суперкомпьютеры и укрепит нашу цепочку поставок и повысит нашу устойчивость», - заявил основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

В компании прогнозируют строительство десятков новых гигаваттных ИИ-фабрик в ближайшие годы. Ожидается, что это развитие создаст сотни тысяч рабочих мест и станет экономической опорой для США на десятилетия вперед.

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