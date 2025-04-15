Это красные линии, — Владимир Зеленский прокомментировал заявления Уиткоффа по поводу «пяти территорий»

Украина — суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина, — Президент Зеленский отреагировал на слова спецпредставителя Трампа Уиткоффа по поводу «пяти территорий» в будущем мирном соглашении с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение с Россией не может включать признание оккупированных территорий российскими, отметив, что это "красные линии".

"Для нас это красные линии - признавать любые временно оккупированные территории российскими. Эти представители (речь идет о Стива Уиткоффа, - ред.) обсуждают вопросы вне своей компетенции", - заявил Президент на пресс-конференции с генсеком НАТО в Одессе.

Зеленский добавил, что все территории Украины принадлежат ей, ведь это суверенность государства. Именно народ Украины, а не разные должностные лица, должны обсуждать вопросы земель.

"О территории. Украина - суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому опять-таки о территориях нашего государства может говорить только народ Украины", - сказал Президент.

Напомним, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопросы так называемых "5 территорий". По всей вероятности, он имел в виду статус Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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