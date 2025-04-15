Це червоні лінії, — Володимир Зеленський прокоментував заяви Віткоффа щодо «п’яти територій»

Україна — суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна, — Президент Зеленський відреагував на слова спецпредставника Трампа Віткоффа щодо «п’яти територій» у майбутній мирній угоді з РФ.

Фото: Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода з Росією не може включати визнання окупованих територій російськими, зазначивши, що це "червоні лінії".

"Для нас це червоні лінії - визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими. Ці представники (йдеться про Стіва Віткоффа, - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією", - заявив Президент на пресконференції з генсеком НАТО в Одесі.

Зеленський додав, що всі території України належать їй, адже в цьому полягає суверенність держави. Саме народ України, а не різні посадовці, мають обговорювати питання земель.

"Щодо території. Україна - суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки про території нашої держави може говорити тільки народ України", - сказав Президент.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання так званих "5 територій". Ймовірно, він мав на увазі статус Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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