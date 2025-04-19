В Хмельницком матери оставили детей в запертом автомобиле — пришлось вызвать полицию

Матери оставили детей в закрытой машине, пока те еще спали, а сами ушли по делам.

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В Хмельницком на улице Вокзальной патрульные освободили детей из запертого автомобиля.

Как сообщила патрульная полиция Украины, двоих малолетних детей в закрытой машине заметил неравнодушный мужчина и обратился к правоохранителям. По его словам, дети тяжело дышали, громко плакали, а взрослых рядом не было.

Патрульные прибыли на место и с помощью подручных средств открыли авто, достали детей из салона и передали медикам, которые оказали мальчикам помощь.

«Позже выяснилось, что матери оставили детей в закрытой машине, пока те еще спали, а сами ушли по делам. С женщинами была проведена профилактическая беседа. О происшествии сообщили сотрудникам ювенальной превенции», — заявили в полиции.

Также там добавили, что по данному факту инспекторы составили административные материалы по ст. 184 (Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей) КУоАП.

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