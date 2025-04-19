У Хмельницькому матері залишили дітей у зачиненому авто — довелось викликати поліцію

Матері залишили дітей у зачиненій автівці, коли ті ще спали, а самі пішли у справах.

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У Хмельницькому на вулиці Вокзальній патрульні звільнили дітей із зачиненого автомобіля.

Як повідомила патрульна поліція України, двох малолітніх дітей у зачиненому автомобілі виявив небайдужий чоловік за звернувся до правоохоронців. За словами заявника, діти важко дихали, голосно плакали, а дорослих поруч не було.

Патрульні прибули на місце та використовуючи підручні засоби відчинили авто, дістали дітей із салону та передали їх медикам, які надали хлопчикам допомогу.

«Згодом з’ясувалося, що матері залишили дітей у зачиненій автівці, коли ті ще спали, а самі пішли у справах. Із жінками ми провели профілактичну бесіду. Про подію повідомили працівників ювенальної превенції», - заявили у поліції.

Також там додали, що за цим фактом інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.

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