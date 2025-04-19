OpenAI вимагає у розробників пройти верифікацію для доступу до ШІ, щоб уникнути копіювання з боку DeepSeek

Раніше компанія OpenAI заявила, що китайські компанії постійно намагаються використати американських конкурентів, щоб удосконалити свої ШІ-моделі.

Фото: medium.com

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Компанія OpenAI почала вимагати від розробників, які хочуть користуватись її найсучаснішими моделями штучного інтелекту, пройти верифікацію особи. Посилення безпеки пов’язують із дослідженням, яке вказує на подібність ШІ-моделі китайської DeepSeek на роботу OpenAI, пише Business Insider.

Раніше компанія Copyleaks, яка спеціалізується на виявленні ШІ-контенту, провела дослідження. Спеціалісти використовували систему, яка ідентифікує стилістичні «відбитки пальців» основних моделей ШІ, і з її допомогою підрахували, що 74% результатів роботи китайської моделі DeepSeek-R1 розцінювалися як відповіді від ШІ OpenAI.

Метод Copyleaks також був протестований на інших моделях, включаючи phi-4 від Microsoft та Grok-1 від xAI Ілона Маска. Ці моделі показали майже нульову схожість з OpenAI — 99,3% і 100% відповідно, що свідчить про незалежне навчання. Модель Mixtral від Mistral має певну схожість, але показники DeepSeek різко виділяються, що може вказувати на копіювання.

У дослідженні підкреслюється, що навіть коли моделям пропонують писати в різних тональностях або форматах, вони все одно залишають за собою помітні стилістичні підписи — як лінгвістичні відбитки пальців. Ці відбитки зберігаються в різних завданнях, темах і підказках, і тепер їх можна з певною точністю відстежити до їхнього джерела. Це має величезне значення для виявлення несанкціонованого використання моделей, дотримання ліцензійних угод і захисту інтелектуальної власності.

Раніше компанія OpenAI заявила, що китайські компанії постійно намагаються використати американських конкурентів, щоб удосконалити свої моделі ШІ. В OpenAI вказували, що виявили докази «дистиляції», які можуть походити від DeepSeek.

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