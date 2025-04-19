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OpenAI требует от разработчиков пройти верификацию для доступа к ИИ, чтобы избежать копирования со стороны DeepSeek

16:37, 19 апреля 2025
Ранее компания OpenAI заявляла, что китайские компании постоянно пытаются использовать американских конкурентов для совершенствования своих ИИ-моделей.
OpenAI требует от разработчиков пройти верификацию для доступа к ИИ, чтобы избежать копирования со стороны DeepSeek
Фото: medium.com
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Компания OpenAI начала требовать от разработчиков, желающих пользоваться ее передовыми моделями искусственного интеллекта, пройти процедуру верификации личности. Ужесточение мер безопасности связано с исследованием, указывающим на сходство ИИ-модели китайской компании DeepSeek с работой OpenAI, сообщает Business Insider.

Ранее компания Copyleaks, специализирующаяся на выявлении ИИ-контента, провела исследование. Специалисты использовали систему, которая определяет стилистические «отпечатки пальцев» ведущих ИИ-моделей. С ее помощью они установили, что 74% ответов китайской модели DeepSeek-R1 воспринимаются как сгенерированные ИИ от OpenAI.

Метод Copyleaks также был протестирован на других моделях, включая phi-4 от Microsoft и Grok-1 от xAI Илона Маска. Эти модели показали практически нулевое сходство с OpenAI — 99,3% и 100% различия соответственно, что указывает на их независимое обучение. Модель Mixtral от Mistral имеет некоторые совпадения, но показатели DeepSeek резко выделяются, что может указывать на копирование.

В исследовании подчеркивается, что даже когда моделям предлагают писать в разных стилях и форматах, они все равно сохраняют заметные стилистические подписи — своеобразные лингвистические отпечатки пальцев. Эти отпечатки сохраняются при выполнении различных задач, на разных темах и при разных подсказках, и теперь их можно с определенной точностью отследить до источника. Это крайне важно для выявления несанкционированного использования моделей, соблюдения лицензионных соглашений и защиты интеллектуальной собственности.

Ранее OpenAI уже заявляла, что китайские компании систематически пытаются использовать американские ИИ-разработки для улучшения собственных моделей. В OpenAI указывали, что были обнаружены доказательства «дистилляции», которые, вероятно, связаны с DeepSeek.

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OpenAI DeepSeek

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