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В Полтавской области правоохранители изъяли схрон боеприпасов в одной из лесополос, фото

09:24, 20 апреля 2025
Следователи изъяли более тысячи патронов к автоматическому оружию, 10 гранат, 11 запалов к боеприпасам и 4 ручных противотанковых гранатомета.
В Полтавской области правоохранители изъяли схрон боеприпасов в одной из лесополос, фото
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В Полтавской области, в Кременчугском районе, правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами в одной из лесополос. Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранители получили сообщение от граждан о подозрительных предметах, найденных в лесополосе района. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила оружие. Открыто уголовное производство.

Во время проведения первоочередных следственных действий, с привлечением специалистов-взрывотехников полиции Полтавщины и с соблюдением мер безопасности, следователи изъяли более тысячи патронов к автоматическому оружию, 10 гранат (Ф-1 и РГД), 11 запалов к боеприпасам и четыре ручных противотанковых гранатомета (РПГ).

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства следователи устанавливают источник происхождения оружия и боеприпасов, а также лиц, причастных к правонарушению.

По данному факту следственным подразделением полиции при процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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