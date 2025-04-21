Правила пребывания пациентов в больнице — что нужно знать

Центр общественного здоровья Украины напомнил правила пребывания пациентов в стационаре больницы.
Выполняйте медицинские назначения
Каждый пациент получает индивидуальный план лечения. Он может включать прием лекарств, инъекции, физиотерапевтические процедуры и диетические ограничения. Главной обязанностью стационарного пациента является соблюдение этого плана, в частности:
◾️ принимать лекарства строго по графику, установленному врачом;
◾️ не изменять дозировку и не отказываться от препаратов без согласования с врачом;
◾️ сообщать врачу о любых побочных эффектах или дискомфорте;
◾️ выполнять рекомендации по режиму дня.
Соблюдайте правила внутреннего распорядка
Чтобы создать комфортные условия для всех пациентов и обеспечить эффективную работу медперсонала, в каждом учреждении здравоохранения действуют правила, регулирующие пребывание пациентов в стационаре. Они могут касаться времени посещений и телефонных разговоров, порядка сдачи анализов и прохождения процедур, запрета на употребление алкоголя, курение и нарушение тишины ночью. Пациенты обязаны соблюдать эти правила.
Заботьтесь о своем здоровье
Пребывание в больнице — это время для восстановления организма. Поэтому:
◾️ своевременно сообщайте медикам о ухудшении самочувствия;
◾️ придерживайтесь специальной диеты, если она рекомендована;
◾️ не занимайтесь самолечением;
◾️ избегайте контактов с пациентами, у которых инфекционные заболевания.
Мойте руки и соблюдайте другие правила гигиены
Гигиена — ключевой фактор в предотвращении распространения инфекций.
Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком, особенно после посещения туалета или перед едой.
Оставайтесь в палате
Самовольное передвижение по помещениям отделения и лечебного учреждения увеличивает вероятность заражения инфекциями, особенно если в больнице есть пациенты с инфекционными болезнями.
Избегайте мест скопления людей
Пациентам рекомендуется принимать пищу в палатах, чтобы избежать распространения инфекций и обеспечить спокойный режим лечения.
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