Практика судов
  1. Общество

Правила пребывания пациентов в больнице — что нужно знать

23:54, 21 апреля 2025
Пациентам напомнили основные правила, которых стоит придерживаться во время пребывания в больнице.
Правила пребывания пациентов в больнице — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр общественного здоровья Украины напомнил правила пребывания пациентов в стационаре больницы.

Выполняйте медицинские назначения

Каждый пациент получает индивидуальный план лечения. Он может включать прием лекарств, инъекции, физиотерапевтические процедуры и диетические ограничения. Главной обязанностью стационарного пациента является соблюдение этого плана, в частности:

◾️ принимать лекарства строго по графику, установленному врачом;

◾️ не изменять дозировку и не отказываться от препаратов без согласования с врачом;

◾️ сообщать врачу о любых побочных эффектах или дискомфорте;

◾️ выполнять рекомендации по режиму дня.

Соблюдайте правила внутреннего распорядка

Чтобы создать комфортные условия для всех пациентов и обеспечить эффективную работу медперсонала, в каждом учреждении здравоохранения действуют правила, регулирующие пребывание пациентов в стационаре. Они могут касаться времени посещений и телефонных разговоров, порядка сдачи анализов и прохождения процедур, запрета на употребление алкоголя, курение и нарушение тишины ночью. Пациенты обязаны соблюдать эти правила.

Заботьтесь о своем здоровье

Пребывание в больнице — это время для восстановления организма. Поэтому:

◾️ своевременно сообщайте медикам о ухудшении самочувствия;

◾️ придерживайтесь специальной диеты, если она рекомендована;

◾️ не занимайтесь самолечением;

◾️ избегайте контактов с пациентами, у которых инфекционные заболевания.

Мойте руки и соблюдайте другие правила гигиены

Гигиена — ключевой фактор в предотвращении распространения инфекций.

Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком, особенно после посещения туалета или перед едой.

Оставайтесь в палате

Самовольное передвижение по помещениям отделения и лечебного учреждения увеличивает вероятность заражения инфекциями, особенно если в больнице есть пациенты с инфекционными болезнями.

Избегайте мест скопления людей

Пациентам рекомендуется принимать пищу в палатах, чтобы избежать распространения инфекций и обеспечить спокойный режим лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Законопроект о раскрытии налоговой службе банковской тайны не пройдет через Верховную Раду этого созыва – Даниил Гетманцев

Действующий состав парламента не намерен голосовать за законопроект о раскрытии банковской тайны относительно банковских счетов граждан органам налоговой службы, утверждает Даниил Гетманцев.

Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, предлагают также считать лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции Достоинства.

Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду