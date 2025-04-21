Правила пребывания пациентов в больнице — что нужно знать

Пациентам напомнили основные правила, которых стоит придерживаться во время пребывания в больнице.

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Центр общественного здоровья Украины напомнил правила пребывания пациентов в стационаре больницы.

Выполняйте медицинские назначения

Каждый пациент получает индивидуальный план лечения. Он может включать прием лекарств, инъекции, физиотерапевтические процедуры и диетические ограничения. Главной обязанностью стационарного пациента является соблюдение этого плана, в частности:

◾️ принимать лекарства строго по графику, установленному врачом;

◾️ не изменять дозировку и не отказываться от препаратов без согласования с врачом;

◾️ сообщать врачу о любых побочных эффектах или дискомфорте;

◾️ выполнять рекомендации по режиму дня.

Соблюдайте правила внутреннего распорядка

Чтобы создать комфортные условия для всех пациентов и обеспечить эффективную работу медперсонала, в каждом учреждении здравоохранения действуют правила, регулирующие пребывание пациентов в стационаре. Они могут касаться времени посещений и телефонных разговоров, порядка сдачи анализов и прохождения процедур, запрета на употребление алкоголя, курение и нарушение тишины ночью. Пациенты обязаны соблюдать эти правила.

Заботьтесь о своем здоровье

Пребывание в больнице — это время для восстановления организма. Поэтому:

◾️ своевременно сообщайте медикам о ухудшении самочувствия;

◾️ придерживайтесь специальной диеты, если она рекомендована;

◾️ не занимайтесь самолечением;

◾️ избегайте контактов с пациентами, у которых инфекционные заболевания.

Мойте руки и соблюдайте другие правила гигиены

Гигиена — ключевой фактор в предотвращении распространения инфекций.

Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком, особенно после посещения туалета или перед едой.

Оставайтесь в палате

Самовольное передвижение по помещениям отделения и лечебного учреждения увеличивает вероятность заражения инфекциями, особенно если в больнице есть пациенты с инфекционными болезнями.

Избегайте мест скопления людей

Пациентам рекомендуется принимать пищу в палатах, чтобы избежать распространения инфекций и обеспечить спокойный режим лечения.

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