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Правила перебування пацієнтів в лікарні — що треба знати

23:54, 21 квітня 2025
Пацієнтам нагадали основні правила, яких варто дотримуватися під час перебування в лікарні.
Правила перебування пацієнтів в лікарні — що треба знати
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Центр громадського здоров’я України нагадав правила перебування пацієнтів у стаціонарі лікарні.

Виконуйте медичні призначення

Кожен пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Він може включати прийом ліків, ін'єкції, фізіотерапевтичні процедури та дієтичні обмеження. І головним обов’язком пацієнта стаціонару є дотримуватися цього плану, зокрема:

◾️ приймати ліки суворо за графіком, який встановив лікар;

◾️ не змінювати дозування та не відмовлятися від ліків без погодження з лікарем;

◾️ повідомляти лікаря про будь-які побічні ефекти або дискомфорт;

◾️ виконувати рекомендації щодо режиму дня.

Дотримуйтеся правил внутрішнього розпорядку

Щоб створити комфортні умови для всіх пацієнтів і забезпечити ефективну роботу медичних працівників, у кожному закладі охорони здоров'я діють правила, які регулюють перебування пацієнтів у стаціонарі. Вони можуть стосуватися часу для провідування і телефонних розмов, порядку здачі аналізів і проходження процедур, заборони вживання алкоголю, куріння та порушення спокою вночі. Пацієнти мають дотримуватися цих правил.

Піклуйтеся про своє здоров’я

Перебування в лікарні — час для відновлення організму. Тому:

◾️ вчасно повідомляйте медиків про погіршення самопочуття;

◾️ дотримуйтеся спеціальної дієти, якщо вона рекомендована;

◾️ не займайтеся самолікуванням;

◾️ уникайте контактів із пацієнтами, які мають інфекційні захворювання.

Мийте руки й дотримуйтеся інших правил гігієни

Гігієна — ключовий фактор у запобіганні поширенню інфекцій.

Регулярно мийте руки з милом або обробляйте антисептиком, особливо після відвідування туалету чи перед їдою.

Залишайтеся в палаті

Самовільне пересування приміщеннями відділення та лікувального закладу підвищує ймовірність зараження інфекціями, особливо якщо в лікарні є пацієнти з інфекційними хворобами.

Уникайте місця скупчення людей

Пацієнтам рекомендовано харчуватися в палатах, щоб уникнути поширення інфекцій та забезпечити спокійний режим лікування.

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