Українцям нагадали, як перевірити та сплатити борги онлайн

Українці можуть користуватись трьома сервісами, щоб перевірити та сплатити борги онлайн.

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Міністерство юстиції України нагадало, що сьогодні громадяни мають доступ до низки електронних сервісів, завдяки яким забезпечується відкритість, прозорість і зручність отримання інформації щодо виконавчих проваджень.

Одним із ключових інструментів отримання інформації є Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Через спеціальний вебпортал у відкритому доступі можна перевірити наявність виконавчих проваджень стосовно фізичних або юридичних осіб, переглянути їхній статус, отримати інформацію про стягувача, боржника, орган або приватного виконавця, у якого перебуває справа.

Крім того, сторони провадження мають можливість авторизуватися за ідентифікатором доступу та ознайомитися з матеріалами провадження або сплатити заборгованість онлайн.

Ще одним ефективним інструментом є Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) — онлайн-база, що містить інформацію про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. Кожен може швидко перевірити наявність боргів і за потреби сформувати довідку з реєстру.

Крім того, завдяки сервісу державних послуг «Дія», громадяни можуть отримати доступ до своїх виконавчих проваджень без необхідності мати постанову про їх відкриття або знати номер провадження. Авторизація здійснюється за допомогою КЕП на вебсайті або через мобільний застосунок. Через сервіс можна ознайомитися з деталями провадження, у якому особа є боржником, та одразу погасити заборгованість онлайн.

Для отримання консультацій працює також гаряча лінія органів державної виконавчої служби — за номером 0 800 356 917. Громадяни можуть дізнатися інформацію про своє виконавче провадження або отримати роз’яснення щодо сервісів.

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