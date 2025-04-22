Украинцам напомнили, как проверить и оплатить долги онлайн

Украинцы могут пользоваться тремя сервисами, чтобы проверить и оплатить долги онлайн.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что сегодня граждане имеют доступ к ряду электронных сервисов, благодаря которым обеспечивается открытость, прозрачность и удобство получения информации по исполнительным производствам.

Одним из ключевых инструментов получения информации является Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП). Через специальный веб-портал в открытом доступе можно проверить наличие исполнительных производств в отношении физических или юридических лиц, просмотреть их статус, получить информацию о взыскателе, должнике, органе или частном исполнителе, у которого находится дело.

Кроме того, стороны производства имеют возможность авторизоваться по идентификатору доступа и ознакомиться с материалами производства или оплатить задолженность онлайн.

Еще одним эффективным инструментом является Единый реестр должников (ЕРД) — онлайн-база, содержащая информацию о неисполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения имущества должниками. Каждый может быстро проверить наличие долгов и при необходимости сформировать справку из реестра.

Кроме того, благодаря сервису государственных услуг «Дія» граждане могут получить доступ к своим исполнительным производствам без необходимости иметь постановление об их открытии или знать номер производства. Авторизация осуществляется с помощью КЭП на веб-сайте или через мобильное приложение. Через сервис можно ознакомиться с деталями производства, в котором лицо является должником, и сразу погасить задолженность онлайн.

Для получения консультаций также работает горячая линия органов государственной исполнительной службы — по номеру 0 800 356 917. Граждане могут узнать информацию о своем исполнительном производстве или получить разъяснения по сервисам.

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