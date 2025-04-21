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Посол США Бриджит Бринк опубликовала прощальное послание украинцам и подвела итоги работы, видео

21:43, 21 апреля 2025
Быть послом США в Украине было честью, – отметила Бриджит Бринк.
Посол США Бриджит Бринк опубликовала прощальное послание украинцам и подвела итоги работы, видео
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Бриджит Бринк, уходящая в отставку с должности посла США в Украине, опубликовала прощальное видеообращение и подвела итоги работы.

Бринк заявила, что работа в должности посла США в Украине была честью всей ее жизни.

Она перечислила американскую поддержку Украине в течение полномасштабного вторжения – от военной до гуманитарной, а также помощь в реформах.

Также Бринк вспомнила о май 2022 года, когда прибыла в страну, находившуюся в экзистенциальной борьбе за выживание, и объяснила, что те первые дни миссия была простой: помочь Украине остаться свободной.

"Я вспоминаю май 2022 года и помню, как прибыла в страну, находившуюся в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была простой: помочь Украине остаться свободной. В последние три года мы вместе помогали отважным защитникам Украины отвоевать территорию и удерживать линию. торговлю, чтобы поддержать экономику", – сказала Бринк.

По ее словам, Украина по праву получила репутацию мужественной нации, принадлежащей Европе, суверенного партнера, сильного крепкого и инновационного.

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США Украина

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