В Киеве наказали водителя Audi, который проехался по встречной полосе — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Шевченковском районе Киева наказали водителя Audi, который нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и составили соответствующие административные материалы.

Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

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