  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд указал, что установление факта смерти военнослужащего возможно только при наличии неопровержимых доказательств

07:18, 11 декабря 2025
Верховный Суд разъяснил, когда надлежащим способом защиты является обращение в суд с заявлением об объявлении лица умершим, а не об установлении факта смерти.
Верховный Суд указал, что установление факта смерти военнослужащего возможно только при наличии неопровержимых доказательств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отметил, что при отсутствии достоверных доказательств смерти лица, когда имеются лишь предположения о факте смерти физического лица в связи с военными действиями, надлежащим способом защиты является обращение в суд с заявлением об объявлении лица умершим, а не об установлении факта смерти. Установление факта смерти возможно только при наличии неопровержимых доказательств, которые достоверно подтверждают смерть лица в точно определенное время и при конкретных обстоятельствах.

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Министерства обороны Украины по делу по заявлению матери, заинтересованные лица: Сквирский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Белоцерковском районе Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев), Министерство обороны Украины, об установлении факта смерти.

Заявительница просила установить факт смерти ее сына (военнослужащего) в определенное время — 24 января 2024 года — с целью получения свидетельства о смерти в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния согласно ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», а также назначения единовременной денежной помощи на основании Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Суд первой инстанции, выводы которого поддержал апелляционный суд, удовлетворил заявление, мотивировав решение, в частности, тем, что заявительница лишена возможности иным, нежели судебным путем, установить факт смерти сына на временно оккупированной территории, а также предоставить для регистрации смерти соответствующие документы, предусмотренные законодательством.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами.

ГПК Украины содержит четыре процедуры, результатом которых является вынесение судебного решения, на основании которого органы государственной регистрации актов гражданского состояния могут выдать свидетельство о смерти, в частности:

  • установление факта смерти лица в определенное время в случае невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта смерти (п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины);
  • установление факта смерти лица, которое пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим в результате определенного несчастного случая вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (п. 9 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины);
  • установление факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины или на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение (ст. 317 ГПК Украины);
  • признание физического лица умершим (ст. ст. 305–309 ГПК Украины).

Установление факта смерти физического лица на основании п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины возможно лишь тогда, когда суд на основании неопровержимых доказательств подтвердит, то есть докажет обстоятельства, которые достоверно свидетельствуют о смерти лица в точно определенное время, при конкретных обстоятельствах, и факт невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта смерти.

В то же время объявление физического лица умершим — это установление судебным решением предположения о смерти этого лица, то есть констатация высокой степени вероятности его гибели.

Основанием для объявления лица умершим являются не факты (доказательства), которые наверняка свидетельствуют о его гибели, а обстоятельства, которые дают основания предполагать смерть такого лица.

В данном деле установлено, что в копии уведомления семьи от 26 января 2024 года и в акте служебного расследования от 25 марта 2024 года, утвержденном командиром воинской части, указано, что до получения документов, подтверждающих факт смерти или попадания в плен военнослужащего, считать его пропавшим без вести при особых обстоятельствах 24 января 2024 года вблизи г. Авдеевка Покровского р-на Донецкой области во время выполнения боевого задания. То есть указанные доказательства в своей совокупности достоверно не подтверждают смерть мужчины 24 января 2024 года, а лишь дают основания для обоснованного предположения о смерти при обстоятельствах, подтвержденных этими доказательствами, которые могут свидетельствовать о его гибели.

Таким образом, Верховный Суд, учитывая содержание положений статей 43, 46 ГК Украины, статей 305, 306 ГПК Украины, считает, что при наличии предположений о факте смерти физического лица, в том числе в связи с военными действиями, без достоверных доказательств, подтверждающих этот факт, правильным является обращение в суд с заявлением об объявлении лица умершим (ч. 2 ст. 46 ГК Украины), а не с заявлением об установлении факта смерти этого лица (п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины).

Постановление Верховного Суда от 8 октября 2025 года по делу № 357/9150/24 (производство № 61-2282св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]