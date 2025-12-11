Верховный Суд указал, что установление факта смерти военнослужащего возможно только при наличии неопровержимых доказательств

Верховный Суд разъяснил, когда надлежащим способом защиты является обращение в суд с заявлением об объявлении лица умершим, а не об установлении факта смерти.

Верховный Суд отметил, что при отсутствии достоверных доказательств смерти лица, когда имеются лишь предположения о факте смерти физического лица в связи с военными действиями, надлежащим способом защиты является обращение в суд с заявлением об объявлении лица умершим, а не об установлении факта смерти. Установление факта смерти возможно только при наличии неопровержимых доказательств, которые достоверно подтверждают смерть лица в точно определенное время и при конкретных обстоятельствах.

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Министерства обороны Украины по делу по заявлению матери, заинтересованные лица: Сквирский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Белоцерковском районе Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев), Министерство обороны Украины, об установлении факта смерти.

Заявительница просила установить факт смерти ее сына (военнослужащего) в определенное время — 24 января 2024 года — с целью получения свидетельства о смерти в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния согласно ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», а также назначения единовременной денежной помощи на основании Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Суд первой инстанции, выводы которого поддержал апелляционный суд, удовлетворил заявление, мотивировав решение, в частности, тем, что заявительница лишена возможности иным, нежели судебным путем, установить факт смерти сына на временно оккупированной территории, а также предоставить для регистрации смерти соответствующие документы, предусмотренные законодательством.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами.

ГПК Украины содержит четыре процедуры, результатом которых является вынесение судебного решения, на основании которого органы государственной регистрации актов гражданского состояния могут выдать свидетельство о смерти, в частности:

установление факта смерти лица в определенное время в случае невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта смерти (п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины);

установление факта смерти лица, которое пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим в результате определенного несчастного случая вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (п. 9 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины);

установление факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины или на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение (ст. 317 ГПК Украины);

признание физического лица умершим (ст. ст. 305–309 ГПК Украины).

Установление факта смерти физического лица на основании п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины возможно лишь тогда, когда суд на основании неопровержимых доказательств подтвердит, то есть докажет обстоятельства, которые достоверно свидетельствуют о смерти лица в точно определенное время, при конкретных обстоятельствах, и факт невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта смерти.

В то же время объявление физического лица умершим — это установление судебным решением предположения о смерти этого лица, то есть констатация высокой степени вероятности его гибели.

Основанием для объявления лица умершим являются не факты (доказательства), которые наверняка свидетельствуют о его гибели, а обстоятельства, которые дают основания предполагать смерть такого лица.

В данном деле установлено, что в копии уведомления семьи от 26 января 2024 года и в акте служебного расследования от 25 марта 2024 года, утвержденном командиром воинской части, указано, что до получения документов, подтверждающих факт смерти или попадания в плен военнослужащего, считать его пропавшим без вести при особых обстоятельствах 24 января 2024 года вблизи г. Авдеевка Покровского р-на Донецкой области во время выполнения боевого задания. То есть указанные доказательства в своей совокупности достоверно не подтверждают смерть мужчины 24 января 2024 года, а лишь дают основания для обоснованного предположения о смерти при обстоятельствах, подтвержденных этими доказательствами, которые могут свидетельствовать о его гибели.

Таким образом, Верховный Суд, учитывая содержание положений статей 43, 46 ГК Украины, статей 305, 306 ГПК Украины, считает, что при наличии предположений о факте смерти физического лица, в том числе в связи с военными действиями, без достоверных доказательств, подтверждающих этот факт, правильным является обращение в суд с заявлением об объявлении лица умершим (ч. 2 ст. 46 ГК Украины), а не с заявлением об установлении факта смерти этого лица (п. 8 ч. 1 ст. 315 ГПК Украины).

Постановление Верховного Суда от 8 октября 2025 года по делу № 357/9150/24 (производство № 61-2282св25).

