Как бороться со стрессом — советы медиков

У человека стресс часто возникает во время взаимодействия с социумом. Внешние факторы воспринимаются как угроза благополучию организма. Стресс призван не только реагировать на угрозы и разрушительные факторы, но и возвращать к стабильным условиям существования. Об этом информирует Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Стресс — это защитная реакция организма на внешние раздражители. Она проявляется психически, физически, эмоционально и позволяет адаптироваться к изменениям.

Что происходит в организме во время стрессовой реакции?

Мозг, воспринимая угрозу, сигнализирует надпочечникам выделять гормоны стресса — адреналин и кортизол. Внутренние резервы организма активизируются, поэтому повышаются мышечная сила, скорость реакции, выносливость и болевой порог. Это важные реакции, которые помогают организму бороться с источником опасности или убегать от нее. Когда угроза исчезает, тело возвращается в расслабленное состояние.

Современная жизнь, непрерывные информационные потоки, глобализационные изменения побуждают организм работать на полную силу. Стрессовая сигнализация не отключается, и со временем человек истощается. Симптомы стрессового состояния очень разнообразны и зависят как от обстоятельств, так и от особенностей самого организма. Серьезные травматические события могут вызывать острое стрессовое расстройство.

Симптоматически стресс (как и стрессовое расстройство) проявляется следующим образом:

Физические реакции: трудности со сном, напряжение, усталость, тахикардия, боли, расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Эмоциональные реакции: гнев, тревога, онемение, стыд, пустота, снижение способности испытывать удовольствие и др.

Когнитивные реакции: кошмары, плохая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство.

Межличностные реакции: недоверие, раздражительность, проблемы на работе, в школе.

Существуют научно обоснованные инструменты, которые помогут вам бороться с негативными последствиями стресса:

- Устраняйте факторы стресса

Если это невозможно, переосмысливайте мысли о нем — это поможет справиться с эмоциями. Внутренне принимайте ситуации, находящиеся вне вашего контроля.

- Развивайте социальную поддержку

Поддерживайте друзей и близких. Взаимопомощь — важный фактор в преодолении стресса.

- Питайтесь сбалансированно

Питательные вещества дают необходимые силы для преодоления стрессовой ситуации.

- Расслабляйте мышцы

Стресс провоцирует головные боли, мышечное напряжение, боль в спине. Бороться с такими симптомами можно с помощью растяжек, массажа, теплых ванн.

- Обеспечьте полноценный сон

Здоровый сон — это подзарядка, отдых и восстановление организма, он необходим каждому.

- Будьте физически активными

Во время физической активности снижается уровень гормона стресса (кортизола), мы чувствуем приподнятое состояние и получаем больше удовольствия от жизни.

- Обращайтесь за помощью к врачу

Своевременное медицинское вмешательство поможет преодолеть последствия стресса, проработать их и определить, как действовать в следующий раз.

