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Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, видео

09:42, 20 апреля 2025
Президент обратился к украинцам с поздравлением с праздником Пасхи 20 апреля.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, видео
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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с пасхальным поздравлением, подчеркнув единство народа и общую надежду на победу жизни над злом.

Глава государства отметил, что полномасштабная война продолжается уже 1152 дня, и именно в этом году праздник Пасхи украинцы всех христианских конфессий впервые за долгое время отмечают в одну дату.

«Зло имеет свой час, а Бог — свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но неизбежно зло отступит, и жизнь победит.

Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы едины в этом. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий празднуют Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину.

Пусть час зла закончится. Настанет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в столетия. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху», — заявил Президент.

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Владимир Зеленский

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