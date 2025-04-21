На Закарпатье легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший — фото

Автомобиль Audi A8 столкнулся с пассажирским поездом Киев — Ужгород.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье легковой автомобиль Audi A8 столкнулся с пассажирским поездом Киев — Ужгород. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что возле железнодорожного переезда легковушка Audi A8, за рулем которой находилась местная 27-летняя жительница, выехала на рельсы и столкнулась с поездом.

В салоне автомобиля находились трое человек. Двое — не пострадали. 23-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Спасатели провели работы по буксировке автомобиля, после чего движение поезда было восстановлено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.