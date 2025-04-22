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В МОН показали, как будут выглядеть новые кабинеты и лаборатории STEM в школах – фото

14:53, 22 апреля 2025
Правительство выделило субвенции, благодаря которым уже в новом учебном году школы получат современные лаборатории и профильные кабинеты.
В МОН показали, как будут выглядеть новые кабинеты и лаборатории STEM в школах – фото
Источник фото: stem.T4L / Unsplash
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В Министерстве образования и науки показали, как могут выглядеть кабинеты и лаборатории естественных наук в рамках Новой украинской школы.

«Образование — это не только знания, но и среда. Третий год подряд Министерство образования и науки Украины совместно с Big City Lab работает над его обновлением: создаем школы и профтехи, в которых пространство — это место для исследований и взаимодействия. Где каждая комната — о возможностях, комфорте и вдохновении. Где хочется оставаться немного дольше, чем нужно», — говорят в МОН.

Новый проект — о том, как обустроить пространства Новой украинской школы: кабинеты и лаборатории химии, физики, биологии, географии, математики и лаборатории STEM.

В частности, должны быть соблюдены пять принципов:

  • Функциональность — пространство соответствует образовательным программам и задачам.
  • Эргономичность — удобство, безбарьерность и комфорт.
  • Эстетика — красивые решения независимо от бюджета на реализацию.
  • Практичность — оборудование и материалы долговечны и стойки.
  • Доступность — все легко найти и закупить в любую украинскую школу.

Таким образом, в МОН указывают, что нашли решение, которое учтет и сбалансирует эти требования, и готовы показать, как будут выглядеть обновленные классы и лаборатории естественных наук в Новой украинской школе.

«И что важно — эти решения скоро будут реализованы. Ведь правительство выделило субвенции, благодаря которым уже в новом учебном году школы получат современные лаборатории и профильные кабинеты», — отметили в МОН.

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Кабинет Министров Украины МОН Украины школа

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