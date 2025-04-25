На объектах «Киевводоканала» в третий раз за месяц проходят обыски

В компании заявляют о готовности сотрудничать со следствием.

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На объектах ЧАО «АК «Киевводоканал» в третий раз за последний месяц прошли обыски. На этот раз следственные действия проводили сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины в административных помещениях компании. Об этом рассказали в КГГА.

В «Киевводоканале» сообщили, что работники предприятия предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую информацию в пределах своих полномочий, демонстрируя готовность к сотрудничеству с правоохранителями.

В то же время в компании выразили обеспокоенность тем, что регулярные следственные действия без надлежащего обоснования мешают полноценной работе объектов критической инфраструктуры. Отмечается, что это также влияет на коллектив, который обеспечивает бесперебойное предоставление жизненно необходимых услуг жителям столицы.

Причины следственных действий официально не комментируются, а «Киевводоканал» уверяет, что действует открыто и в правовом поле.

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