На об’єктах «Київводоканалу» втретє за місяць проходять обшуки

У компанії заявляють про готовність співпрацювати зі слідством.

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На об'єктах ПрАТ «АК «Київводоканал» втретє за останній місяць відбулися обшуки. Цього разу слідчі дії проводили співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України в адміністративних приміщеннях компанії. Про це розповіли в КМДА.

У «Київводоканалі» повідомили, що працівники підприємства надають усі запитувані документи та необхідну інформацію у межах своїх повноважень, демонструючи готовність до співпраці з правоохоронцями.

Водночас у компанії висловили стурбованість тим, що регулярні слідчі дії без належного обґрунтування заважають повноцінній роботі об’єктів критичної інфраструктури. Зазначається, що це також впливає на колектив, який забезпечує безперебійне надання життєво необхідних послуг мешканцям столиці.

Причини слідчих дій офіційно не коментуються, а «Київводоканал» запевняє, що діє відкрито й у правовому полі.

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