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Красота едва не стоила жизни – в Запорожье женщина заболела ботулизмом после инъекции ботокса

16:22, 29 апреля 2025
Укол от морщин, а затем зонд для кормления – такие последствия имела косметическая процедура.
Красота едва не стоила жизни – в Запорожье женщина заболела ботулизмом после инъекции ботокса
Фото: onclinic
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В Запорожье зафиксирован редкий случай ятрогенного ботулизма - инфекции, вызванной введением ботулотоксина во время косметической процедуры. Об этом сообщили в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней.

Как отмечают врачи, пациентка получила инъекцию ботулотоксина с целью устранения морщин, после чего развились характерные симптомы ботулизма. Болезнь была классифицирована как ятрогенная форма, то есть вызванная медицинским вмешательством.

По словам медицинского директора Запорожской областной инфекционной больницы Ольги Андриенко, у женщины сначала возник птоз - опущение век. На 3-4 день после процедуры усложнилось глотание, и уже вскоре она не могла принимать не только твердую, но и жидкую пищу. Состояние было настолько серьезным, что в течение недели пациентку кормили через зонд.

Благодаря своевременному лечению, на 15-й день после госпитализации женщину выписали. Однако, как отмечают медики, остаточное опущение век сохранилось.

«У нас вызывает обеспокоенность сам факт регистрации случая ятрогенного ботулизма в Запорожском регионе. Мы никаким образом не отрицаем право женщины быть красивой. Мы знаем классическое выражение, что красота требует жертв, но она не требует человеческих жертвоприношений», - отметил заместитель генерального директора по вопросам профилактики инфекционных болезней Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Александр Мащак.

Медик призвал всех, кто планирует процедуры с использованием ботулотоксина, обращаться только к квалифицированным специалистам в медицинских учреждениях, где используются сертифицированные препараты с доказанным качеством и безопасностью.

Ботулизм - тяжелое, иногда смертельное заболевание, которое поражает нервную систему человека. Его вызывает ботулотоксин - одно из самых мощных известных нейротоксических веществ. Чаще всего инфекция передается через пищу, в частности продукты домашнего консервирования, но в медицинской практике токсин используется в малых дозах для лечения мышечных спазмов и в косметологии.

Основные симптомы ботулизма включают:

- мышечную слабость (трудности с движением, речью, дыханием);

- выраженную сухость во рту;

- нарушение зрения - ощущение «тумана» или двоение в глазах.

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Запорожье больница

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