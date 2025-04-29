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Рисковали жизнью ради видео в соцсетях — в Киеве двое подростков катались между вагонами метро

16:40, 29 апреля 2025
Юношей сняли с поезда между станциями «Гидропарк» и «Днепр», составили админпротоколы, а полиция напомнила: мгновенные лайки не стоят жизни.
Рисковали жизнью ради видео в соцсетях — в Киеве двое подростков катались между вагонами метро
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В Киеве двух подростков привлекли к ответственности за поездки между вагонами метро. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в киевском метрополитене полиция задержала двух 16-летних подростков, которые, рискуя жизнью, катались между вагонами поезда на красной ветке метро и снимали это на видео для соцсетей.

Инцидент произошел между станциями «Гидропарк» и «Днепр».

Правоохранители сняли подростков с поезда, вызвали их родителей и составили на нарушителей административные протоколы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Нарушителям грозит штраф, общественные или исправительные работы либо административный арест сроком до 15 суток.

Ювенальные полицейские провели с юношами профилактическую беседу и подчеркнули опасность подобных «развлечений», которые уже стоили другим подросткам жизни или здоровья.

В полиции призвали родителей уделять больше внимания воспитанию детей и напомнили: мгновенные лайки в соцсетях не стоят человеческой жизни.

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Национальная полиция полиция Киев метро

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