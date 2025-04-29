Большая Палата Верховного Суду высказалась по вопросу доказывания в делах о прекращении гражданства Украины

БП ВС указала, что процессуальное поведение стороны истца заключалось в уклонении от утвердительного ответа на все вопросы, имеющие существенное значение для выяснения обстоятельств дела, и это было направлено на препятствование осуществлению правосудия.

Фото: migrationatlas.com

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Истец обратился в суд с иском к Президенту, третье лицо – Государственная миграционная служба, о признании незаконным и отмене Указа Президента в части прекращения его гражданства Украины. По мнению истца, в данном деле имеет место факт несоблюдения надлежащей процедуры, предусмотренной статьей 19 Закона «О гражданстве Украины», поскольку отсутствуют официальные документы от компетентных органов Румынии, которые бы подтверждали как юридический факт наличия у истца гражданства этой страны, так и добровольный характер его приобретения.

Решения органов ГМС и Комиссии при Президенте по вопросам гражданства основываются исключительно на единственном письме СБУ с приложенной фотокопией паспорта гражданина Румынии, что исключает какую-либо объективность в их действиях и обоснованность решения.

Решением КАС ВС в удовлетворении иска было отказано.

БП ВС в деле № 990/49/23 отметила, что основанием для издания Указа стало добровольное приобретение истцом гражданства другой страны. Наличие оснований для утраты истцом гражданства Украины подтверждено надлежащими, допустимыми и достаточными доказательствами. Представитель истца не подтвердил и не опроверг факт наличия у истца гражданства другой страны, хотя эта информация должна была быть известна самому истцу как лицу, к которому она относилась или относится.

Процессуальное поведение стороны истца заключалось в уклонении от утвердительного ответа на все вопросы, имеющие существенное значение для выяснения обстоятельств дела. Такое поведение не способствовало установлению судом объективной истины и было направлено на препятствование осуществлению правосудия.

Истец имел возможность обоснованно возражать против доводов и доказательств ответчика, предоставить свои доказательства и убедить суд в их достоверности, в частности, в части отсутствия у него гражданства Румынии, его прекращения на момент издания Указа или того факта, что приобретение гражданства иностранного государства произошло до достижения истцом совершеннолетия.

Таким образом, обязанность доказывания факта прекращения гражданства Румынии или приобретения этого гражданства до совершеннолетия (то есть опровержения доводов ответчика о правомерности Указа) лежала исключительно на истце. Однако он этой обязанности не выполнил, ограничившись утверждениями о ненадлежащем характере доказательств, предоставленных стороной ответчика в подтверждение наличия у истца такого гражданства и добровольного характера его приобретения после достижения совершеннолетия.

Автор: Наталя Мамченко

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