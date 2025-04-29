«Это фейк» — Трамп возмутился результатами опроса о падении своего рейтинга

Президент США заявил, что опрос — «фейковые», а его администрация работает «лучше, чем когда-либо».

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30 апреля исполняется 100 дней президентства Дональда Трампа. Ведущие американские издания опубликовали результаты опросов, которые показали значительное падение уровня поддержки Трампа среди граждан: в среднем более половины американцев не одобряют его деятельность.

Опросы New York Times, Associated Press, Fox News, CNN и Washington Post зафиксировали снижение рейтинга президента в сферах экономики, внешней политики, иммиграции и управления государством. В частности, 66% респондентов охарактеризовали его президентство как «хаотичное», а 52% — как «плохое или ужасное». Наихудшие оценки Трамп получил за экономическую политику и ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной.

На критику президент США Дональд Трамп ответил в своей социальной сети Truth Social.

Он заявил, что опросы СМИ о его рейтинге являются «фейковыми», и подчеркнул, что его администрация работает «лучше, чем когда-либо».

«Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Президент США не уточнил, какие именно публикации с результатами опросов его возмутили.

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